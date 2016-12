Guai Balotelli, coinvolto in rissa fuori da locale

Mario Balotelli è rimasto coinvolto in una rissa avvenuta all'alba di sabato all'esterno di un locale di Lonato del Garda, nel Bresciano. Lo riferisce il quotidiano locale Bresciaoggi. Nella rissa un 33enne ha perso tre dita di una mano nel tentativo di sfuggire, aggrappandosi all'obliteratrice del pullman sul quale era arrivato al locale con altri amici. Il litigio sarebbe nato per alcuni commenti all'indirizzo dell'attaccante del Milan.

Nel locale Balotelli, che a luglio tornerà al Liverpool per la fine del prestito, era in compagnia del fratello Enoch. Secondo alcuni testimoni, il 33enne avrebbe perso le 3 dita aggrappandosi all'obliteratrice del pullman sul quale era arrivato al locale con altri amici, nel tentativo di sfuggire a un pestaggio.La reazione di SuperMario: "False dicerie sulla mia vita privata".

IL FRATELLO: NON E' SUCCESSO NIENTE"Non è successo nulla e non c'è nulla da dire". Sono state le uniche parole riferite all'ANSA da Enoch Baruawh, fratello di Mario Balotelli. I due erano insieme sabato all'alba quando e' scoppiata una rissa che ha coinvolto una cinquantina di persone fuori da un locale nel Bresciano. Ancora da capire il ruolo avuto da Balotelli e dal fratello. Di certo c'è che un 33enne coinvolto ha riportato la parziale amputazione di tre dita.