Griezmann meglio di Pogba: è il "miglior francese all'estero"

Antoine Griezmann meglio di Paul Pogba. E' questo il verdetto dei giocatori della Ligue 1, che hanno nominato l'attaccante dell'Atletico Madrid "miglior calciatore francese all'estero". Grazie alle 31 reti segnate in questa stagione (7 in Champions, 21 in Liga e 3 in Coppa del Re), oltre al centrocampista bianconero, il bomber di Simeone ha battuto anche la concorrenza di Karim Benzema e Dimitri Payet.