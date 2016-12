Grecia, violenza negli stadi: governo annulla Coppa nazionale

Pugno duro del governo greco contro la violenza negli stadi. A quattro partite dalla fine della competizione, la Coppa di Grecia è stata infatti annullata in seguito agli scontri e al lancio di razzi in campo che mercoledì hanno portato all'interruzione dell'andata della prima semifinale del torneo tra Paok Salonicco e Olympiacos. Le altre squadre giunte al penultimo atto erano l'Atromitos e l'Aek. La finale era in programma per il 23 aprile.