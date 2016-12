Grecia, Tsipras ferma la Souper Ligka Ellada

16:54 - Il campionato greco di calcio è stato sospeso. Ecco la decisione choc di Tsipras, primo ministro della Grecia, presa dopo la battaglia tra tifoserie nell'ultimo derby tra Olympiacos e Panathinaikos. Secondo il governo di Atene, non ci sono le condizioni di sicurezza per continuare il torneo. Troppi gli episodi di violenza per il politico greco che non ci ha pensato due volte a fermare la Souper Ligka Ellada.

Di male in peggio. A settembre la sospensione a tempo indeterminato del campionato di Serie B a causa della grave situazione economica: club in crisi e contratti di sponsorizzazione quasi dimezzati. Poi la notizia di oggi pomeriggio. Campionato di Serie A di calcio, ovvero la Souper Ligka Ellada, sospesa. Stavolta però la causa non è la crisi economica, bensì la violenza. Dopo gli scontri che ci sono stati tra le tifoserie di uno dei derby più a rischio d'Europa, Olympiacos e Panathinaikos, il governo di AlexisTsipras ha stabilito che non ci sono le condizioni di sicurezza per continuare il torneo e di conseguenza ha fermato il campionato greco.