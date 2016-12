Grecia, Ranieri nella bufera

17:45 - In Grecia Claudio Ranieri è nella bufera dopo il ko casalingo della nazionale contro l'Irlanda del Nord nel match valido per le qualificazioni europee. La stampa greca lo attacca pesantemente: "Ma che ca..o?", titola in italiano senza giri di parole il portale sport24 sotto la foto del ct. E ancora in italiano: "Giorni senza domani". "Se non passiamo il girone rideranno tutti perché un gruppo così facile non era mai capitato nella nostra storia".

Il tracollo della Grecia potrebbe costare caro a Ranieri: la sua panchina è fortemente a rischio.