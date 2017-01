Gran galà del calcio Aic 2016, la Juventus fa incetta di premi

Al Gran galà del calcio targato Aic trionfa il bianconero della Juventus . Il club campione d'Italia fa scorpacciata di premi a cominciare da quello come miglior squadra della passata stagione, in cui ha vinto Scudetto e Coppa Italia. Sono bianconeri anche il miglior allenatore del 2016 ( Allegri ) e il miglior giocatore dell'anno ( Leonardo Bonucci ). Inoltre la Juve piazza nell'11 ideale ben sei giocatori oltre i nuovi arrivati Higuain e Pjanic .

La formazione tipo del 2016, scelta da una giuria composta da calciatori, allenatori, arbitri e giornalisti, è composta da Gianluigi Buffon, Kalidou Koulibaly, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Marek Hamsik, Miralem Pjanic, Paul Pogba, Radja Nainggolan, Paulo Dybala e il capocannoniere del campionato passato Gonzalo Higuain.



Nicola Rizzoli è stato premiato come miglior arbitro per la sesta volta in carriera. Premiati anche Leonardo Morosini (miglior giovane di Serie B con la maglia del Brescia) e Barbara Bonansea, del Brescia (migliore calciatrice).