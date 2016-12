Google: James Rodriguez è lo sportivo più cercato del 2014

16:19 - Né Ronaldo, né Messi. Sorpresa dal Web. L'atleta più cercato su Google nel 2014 è James Rodriguez. La stella del Real si è piazzato davanti a tutti, precedendo Michael Schumacher e Ray Rice, il fuoriclasse Nfl dei Baltimore Ravens che picchiò la fidanzata Janay Palmer in un ascensore. In graduatoria, a livello mondiale, non compaiono atleti italiani, ma nella Top Ten dei club più cercati sul Web spicca la presenza della Roma.

Dati alla mano, dunque, l'autentica rivelazione del 2014 è Rodriguez. Il colombiano ha stregato tutti ai Mondiali, facendo impennare le sue quotazioni non solo sul Web, ma anche sul conto corrente dopo il trasferimento faraonico al Real Madrid. James è stato più cercato anche di Michael Schumacher, vittima lo scorso 29 dicembre di un incidente sugli sci che ha scatenato l'interesse di milioni di fan in tutto il pianeta. Terza piazza per Ray Rice, protagonista della brutale aggressione ai danni della compagna. Il video del pugno alla ragazza per mesi è stato uno dei più visti e ricercati sul Web. Appena fuori dal "podio sportivo" di Google si piazzano Suarez con il suo morso a Chiellini e i Neymar, icona dei mondiali brasiliani. Subito dopo, sempre in tema Brasile2014, spazio al gol di Mario Goetze che ha consegnato il titolo alla Germania. Settima piazza poi per Jules Bianchi, sfortunato pilota della Marussia vittima di un bruttissimo incidente in Giappone lo scorso 5 ottobre. Chiudono la speciale Top Ten Francisco Guillermo Ochoa, portiere paratutto del Messico, Michael Phelps e il cornerback dei Seattle Seahawks Richard Sherman. Quanto agli italiani, per trovare un nome in lista occorre restringere la ricerca ai trend nazionali. Ciro Immobile si posiziona subito dietro a Ronaldo e Diego Costa. Lontani dal podio poi ci sono Andrea Pirlo (sesto), Thiago Motta (ottavo) e l'ex ct Cesare Prandelli (decimo). Clamorosamente fuori dalla Top Ten invece Mario Balotelli.

ROMA NELLA TOP TEN DEI CLUB

Date un'occhiata a quale squadra è nella TOP10 tra le squadre di calcio più cercate su Google: forza @OfficialASRoma! pic.twitter.com/Yq7MUBUmvj

— AS Roma (@OfficialASRoma) 17 Dicembre 2014