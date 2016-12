Gomez, super-gol dalla bandierina. Come Veron e Recoba

La palla che sale, assume una traiettoria beffarda, sembra perdersi sul fondo ma che alla fine si abbassa proprio lì, nell'ultimo quadratino disponibile di rete, sul secondo palo. E' un momento magico, che solo pochi privilegiati hanno potuto gustare... da calcio d'angolo. Mai il Papu Gomez avrebbe potuto pensare di entrare nella storia in un'Atalanta-Carpi di fine ottobre. Eppure ci è riuscito, con la pennellata che non ti aspetti. Un tocco d'artista che ha alle spalle una folta schiera di predecessori.



Il re incontrastato e incontrastabile della bandierina è Massimo Palanca, attaccante del Catanzaro che, tra gli anni '70 e '80, tra Serie A e B ne siglò addirittura 13. Lo stesso Diego Maradona, nel suo immenso repertorio balistico, può contare su questo folle gesto tecnico: era il 24 febbraio 1985 e la vittima fu la Lazio. La stessa Lazio che, in tempi più recenti, si è resa ancora protagonista di questo delizioso evento, ma in proprio favore. 7 novembre 1999, anno del secondo scudetto biancoceleste: l'uomo copertina fu Juan Sebastian Veron, a cadere nel baratro l'allora portiere del Verona Sebastien Frey. Dai capitolini all'Inter, con il prediletto di Moratti e Thohir, quell'Alvaro Recoba dominatore dei corner il 29 aprile del 2007, nel 3-1 all'Empoli e con la complicità di Bassi. Non una casualità, però, visto che poi si è ripetuto con il Nacional Montevideo qualche mese fa. E poi Baggio, Henry, Ronaldinho, Bradley, Roberto Carlos. Una sfilata di perle a cui, da oggi, si è aggiunta anche quella del Papu Gomez.