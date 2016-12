Golpe contro Erdogan, anche Sukur tra i ricercati

C'è anche Hakan Sukur tra i ricercati dalla polizia turca per il fallito golpe contro il presidente Erdogan. Per l'ex di Galatasaray, Inter, Torino e Parma è stato emesso un mandato di arresto nell'ambito delle epurazioni contro gli ambienti vicini a Fethullah Gulen. Sukur, che dopo aver lasciato il calcio nel 2008 ha iniziato la carriera politica, è accusato di essere "membro di un gruppo terrorista armato", come viene definita l'organizzazione di Gulen.