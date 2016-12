Gol fantasma, Nicchi: "Goal-line technology novità che aspettavamo"

"La goal-line technology sicuramente è una bella novità che aspettavamo. Ringraziamo la Lega. E' una cosa importante che scarica le responsabilità degli arbitri. L'arbitro di area sarà meno impegnato e potrà concentrarsi sulla collaborazione con l'arbitro centrale": lo ha detto il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, alla presentazione del calendario di Serie A a Expo. Soddisfatto della goal-line technology, ma scettico sulla moviola in campo il designatore Domenico Messina: "Il gol no-gol importantissimo. E' un problema risolto, poi la tecnologia deve fornire certezze e su altre cose è un po' più complicato. La moviola in campo spesso non da' certezze".