Gol di Lasagna, la Barilla ci scherza su

Il primo gol in Serie A di Kevin Lasagna, realizzato domenica in pieno recupero con la maglia del Carpi contro l'Inter, ha scatenato la fantasia degli esperti di pubblicità della Barilla. Sui social network, la nota azienda produttrice di pasta ha postato un annuncio pubblicitario molto divertente: "La nostra lasagna non resta sullo stomaco. Nemmeno agli interisti".