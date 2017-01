Godin-Deyverson: guerra di sputi in Liga

Cose che su un campo da calcio non dovrebbero mai vedersi. Diego Godin e Deyverson si sono resi protagonisti in negativo di una guerra di sputi in Alaves-Atletico Madrid, match terminato 0-0. A iniziare è stato l'attaccante dei padroni di casa che ha mirato e centrato con la saliva la bocca dell'uruguaiano. Poco dopo, purtroppo, è arrivata anche la risposta del difensore dei Colchoneros che da dietro si è avvicinato al brasiliano e gli ha sputato sull'orecchio.



L'arbitro non si è accorto di nulla, ma i due sono stati incastrati dalle immagini della tv: ora per loro, inevitabilmente e giustamente, arriverà una maxi squalifica.