Goal line technology, il via coi playoff di Serie B

14:15 - Sì alla Goal line technology. La strada intrapresa verrà proseguita e già in questa stagione si potrà testare l'occhio elettronico usato per la prima volta nel Mondiale in Brasile e che in pratica assegnò il terzo gol della Francia contro l'Honduras senza bisogno del giudizio arbitrale. Appunto giudizio, perché in alcune situazioni l'uomo può solo giudicare, senza poter stabilire con certezza un episodio.

Il 26 gennaio il presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, aveva detto: "Partiremo. L’utilizzo della tecnologia dal prossimo campionato è ormai ineludibile. Con l'occhio di falco o l'occhio di bue, non so cosa metteranno, ma partirà. Ho avuto rassicurazioni dai maggiorenti del calcio italiano, dal punto di vista dei club. Ma non posso dire se partiremo dalla B o dalla A. La Lega dirà dove vuole partire. Noi daremo l'autorizzazione. Il Consiglio Federale l'ha già data".

Cinque giorni dopo la conferma tanto attesa, con una novità: si partirà dai playoff di Serie B, quindi già da questa stagione. Basta polemiche arbitrali, almeno per quanto riguarda i gol fantasma. Dopo Premier League (ricordate l'episodio del gol di Cahill in Liverpool-Chelsea?) e dopo Bundesliga (come in Italia, la Goal line technology sarà realmente effettiva dalla prossima stagione), la Serie A introdurrà l'occhio di falco, già presente da tempo nel tennis e non solo: scherma, rugby, pallavolo e basket.

Il Consiglio Federale ha chiarito che i costi saranno a carico delle leghe, cioè dei club, ma saranno minori rispetto ai superflui arbitri di porta. Gli assistenti addizionali costano circa 800 mila euro ogni anno alla FIGC, che oltre a garantire un fisso, deve mandarli ogni weekend in giro per gli stadi italiani. Con la tecnologia invece 175 mila euro per montare sensori e telecamere (una tantum) più circa 2500 euro a partita, ovvero 47500 euro a campionato. La rivoluzione sta per iniziare.