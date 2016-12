Gli interisti e Mazzarri: ci sarà mai una tregua?

10:29 - Massimo Moratti ha detto una semplice verità: contano i risultati. Erick Thohir ha ribadito la linea: non cambio l'allenatore, le valutazioni vanno fatte più avanti. Credere in Walter Mazzarri dicono sia un obbligo di bilancio (rosso-brivido di 103 milioni, l'ultima stagione), da portare al fair play dell'Uefa in attesa di sanzioni (economiche). Dunque, avanti con WM, a patto che la situazione non degeneri.

Mazzarri parlerà domani, vigilia di Inter-Saint Etienne, Europa League e per il tecnico giovedì sera un altro "bagno" di fischi a San Siro, prassi consolidata dei pre-partita. L'insofferenza dei tifosi aumenta, la capacità di WM di guardare al bicchiere sempre mezzo pieno, di rivolgersi alla Curva che sostiene la squadra e l'allenatore, rimane. Anche se è dura sopportarne il "peso", e la prospettiva è quella che è: poco esaltante.

Quel che ha detto il tecnico alla squadra, lunedì alla ripresa degli allenamenti, sta scritto anche nelle parole del dopo-partita: "Siete stati magnifici, questo spirito ci aiuterà a risalire". Non è molto, non è poco, ripartire dal 2-2 col Napoli può significare qualcosa, ma il lunedì per Mazzarri è stato anche quel fuoco incrociato in assemblea dove alla voce risultati si è legato il destino della panchina interista. Non ci sono scadenze imminenti, c'è però una tendenza in negativo che si fatica a ribaltare, ed è quello scarsissimo feeling che c'è fra l'allenatore il mondo nerazzurro. E' dura.