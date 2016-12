Gli inglesi: Pirlo al Liverpool, alla Juve va Xabi Alonso

15:38 - Gli inglesi ci provano. A indovinare quello che sarà il futuro di un pezzo di Juventus, a centrocampo. E il Daily Express scriive che "Andrea Pirlo è nel mirino del Liverpool", e il suo posto in bianconero "sarà preso da Xabi Alonso", oggi regista al Bayern di Guardiola. Ipotesi, ovvio. Non certezze. Ripensando a quello che disse Pirlo, pochi giorni fa, pensando a un plausibile (suo) terzo trionfo in Champions League: "Se dovessi vincere la Champions, poi magari vado all'estero, ho ancora voglia di giocare".

Non serve adesso lanciarsi in chissà quali lanci di mercato. A tre settimane (esatte) da Barcellona-Juventus, di tutto si può discutere a casa-Juve, ma di sicuro niente a che vedere con ipotesi di trasferimenti. Perdipiù del più celebre fra i bianconeri (prima o dopo Gigi Buffon?) nel mondo. Pirlo ha vinto 2 Champions, è alla sua quarta finale, al Bernabeu pur non avendo giocato una partita al top è uscito fra gli applausi dei madridisti, ha 36 anni e un futuro da giocatore (ancora).

Xabi Alonso di anni ne ha 33, ha carattetistiche tecniche e di temperamento che piacciono ad Allegri. Già la scorsa estate si era parlato di lui e dell'interesse juventino. Staremo a vedere. Pe ril momento, segnaliamo quanto scrivono gli inglesi.



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X