Glasgow Rangers, che festa: tornano in Scottish Premier League

La fine di un incubo. Dopo 4 lunghi anni, i Rangers Glasgow , squadra più titolata di Scozia con 54 titoli nazionali, tornano in Scottish Premier League . Un'attesa lunghissima dopo il fallimento del club il 14 giugno 2012: decisiva è stata la vittoria per 1-0 con il Dumbarton, firmata dal terzino inglese James Tavernier , arrivato dal Wigan in estate, che ha mandato in estasi Ibrox Park , i cui tifosi già aspettano l' Old Firm contro il Celtic.

Una scalata lunghissima iniziata con la vittoria in Scottish Third Division, l'ultima categoria del calcio professionistico scozzese, poi il trionfo da imbattuti in Scottish League Division nel 2014 e il ritorno in Premier League solo sfiorato nel 2015, per via della sconfitta nella finale playoff contro il Motherwell. Quest'anno però la squadra di Mark Warburton non ha fallito ed è arrivata la promozione nella massima serie. Tanti i protagonisti in questa stagione, due su tutti: Martyn Waghorn e l'indimenticata bandiera Kenny Miller. Il primo, arrivato dal Wigan insieme a Tavernier, ha marchiato la stagione dei Light Blues con 28 gol, dei quali 20 in campionato.



Del secondo, in realtà, c'è poco da dire: figura indelebile del calcio scozzese, con un passato nei rivali del Celtic, a 36 anni ha deciso di tornare in Scozia dopo l'esperienza biennale in MLS a Vancouver, ma con 13 gol e 8 assist, si è fatto subito amare dai tifosi. Proprio loro, che dopo 4 anni adesso già sognano un trionfo nel derby contro i cattolici del Celtic, ma soprattutto un successo in Scottish Premier League che ormai manca da troppo tempo.