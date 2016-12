Giuseppe Rossi in campo con Del Piero e Steve Nash

Il ritorno ufficiale in campo di Giuseppe Rossi , dopo oltre un anno di attesa e sofferenza, avviene nella sua New York sul campetto di Nike Field, a due passi da Chinatown. L'occasione è la ottava edizione di "Showdown in Chinatown" , partitella benefica tra una serie di star miste fra giocatori di calcio e di basket radunati dal due volte Mvp della Nba Steve Nash .

Le due squadre erano divise fra team internazionale, in maglia nera, capitanato da Alex Del Piero e comprendente anche Massimo Gobbi, Nash, Luol Deng dei Miami Heat e l'inatteso protagonista delle ultime Finals Nba Matthew DellaVedova, australiano dei Cleveland Cavaliers. Dall'altra parte, in maglia bianca, il team Usa, capitanato dal nativo del New Jersey Giuseppe Rossi insieme a Chris Mullin, ex All-Star di Golden State, Ricky Williams e Kyle Martino, che facevano parte della nazionale di soccer Usa.



La gara è finita 8-5 per il team di Rossi, che è apparso in buona forma, ha segnato una tripletta e si è detto pronto per il ritiro di Moena e per "disputare un grande campionato". Dunque la prima bomba di mercato dell'estate per i tifosi viola arriva dagli Usa, dove si è parlato molto anche dell'imminente sbarco in Mls di Andrea Pirlo. "Sarebbe un salto di qualità notevole per il movimento calcistico Usa", ha commentato Steve Nash, che oltre a essere un esperto, è anche proprietario dei Vancouver Whitecaps.