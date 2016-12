Giuseppe Rossi chiama Conte: "Pronto per l'Europeo"

Forse i suoi gol non saranno abbastanza per salvare il Levante dalla retrocessione, ma di sicuro non hanno lasciato indifferente Antonio Conte. Come annunciato dallo stesso ct, rimangono da assegnare 7 maglie per gli Europei e in Francia e, a suon di gol e ottime prestazioni, Giuseppe Rossi lancia la sua candidatura. Vista la penuria di bomber made in Italy, uno come Pepito potrebbe davvero far comodo alla Nazionale.



Lasciata la Fiorentina, Rossi ha trovato quella continuità che in viola, causa esplosione di Kalinic, Paulo Sousa non poteva garantirgli. "Ho lasciato Firenze per giocare - ha spiegato - on c'era spazio. Mi è dispiaciuto, ma dovevo pensare a me stesso, per trovare un ambiente che avesse fiducia in me".



In ottica mercato il suo nome è finito sul taccuino del Leicester. "Nei quattro mesi che ho vissuto insieme a Ranieri sono stato molto bene. Sono felice di dove sono perché lo scorso anno ero a casa a letto. Adesso sono felice in campo e di ritrovarmi anche a livello psicologico".