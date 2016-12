Giudice: stangato Juan Jesus (Inter) con la prova tv: 4 turni

11:17 - Inizio d'anno con il botto anche per il Giudice sportivo di Serie A: 4 turni di squalifica a Juan Jesus (Inter), applicata la prova tivu per la gomitata a Chiellini non vista dall'arbitro (3 per il gesto, 1 per somma di ammonizioni). Nell'Inter stop di un turno a Ranocchia e Kovacic. Stangata anche a Savic (Fiorentina), 4 giornate per comportamento violento. Altri 9 giocatori squalificati un turno.

Ecco il dettaglio della motivazioni del Giudice sportivo, con la prova tivu applicata nel caso Juan Jesus-Chiellini.

"Le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore nerazzurro, nella propria area di rigore particolarmente affollata per l’esecuzione di un calcio d’angolo, con un repentino movimento del braccio sinistro portato all'altezza della spalla, colpiva con il gomito il capo del sopraggiungente antagonista, che si accasciava dolorante al suolo.

"L’azione proseguiva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail pervenuta alle ore 11.35 odierne), il segnalato comportamento “non era stato rilevato” dagli Ufficiali di gara.

Il gesto compiuto da Juan Jesus, avulso dal contesto agonistico per la distanza dal pallone a cui si trovavano entrambi i protagonisti, integra inequivocabilmente per l’evidente volontarietà, l’energia impressa e la delicatezza della zona del corpo colpita gli estremi della “condotta violenta” sanzionata ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall'intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.

"Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo.

Ovvero 3 giornate di squalifica.

Per Juan Jesus, poi, un turno in più (per arrivare a 4) in quanto ammonito nel corso di Juve-Inter e già sotto diffida.

Nell'Inter, poi, squalificati per 1 giornata Kovacic (espulso per una grave scorrettezza) e Ranocchia per somma di ammonizioni.

LE ALTRE SQUALIFICHE

Le altre squalifiche.

Quattro giornate a Savic (Fiorentina) per comportamento scorretto (quarta sanzione) e per aver colpito a gioco fermo un avversario con una gomitata (espulso).

Un turno a Conti (Cagliari), espulso; Hallfredsson (Verona), espulso; Rodriguez (Fiorentina), espulso; Tonelli (Empoli) espulso. Poi Benalouane (Atalanta), Campanharo (Verona), Farias (Cagliari), Hetemaj (Chievo), Roncaglia (Genoa).



RICORSO INTER PER JUAN JESUS

Subito dopo la sentenza del Giudice sportivo, è arrivato il ricorso dell'Inter per la squalifica da prova tivu. Ricorso che si riferisce alle 3 giornate per la gomitata a Chiellini (la quarta giornata è automatica, per somma di ammonizioni). Per Inter-Genoa comunque sia Juan Jesus non ci sarà, proprio per questo quarto turno di stop. Dunque non c'è fretta per discutere il ricorso: la Corte di Giustizia deciderà alla fine della prossima settimana.