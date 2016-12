Giudice sportivo: una giornata a De Rossi e Nainggolan

17:25 - Emergenza centrocampo per la Roma nella trasferta di sabato sera a Palermo. Oltre a Keita, impegnato in Coppa d'Africa, Rudi Garcia dovrà infatti fare a meno anche di De Rossi e Nainggolan, squalificati per una giornata dal giudice sportivo dopo le gare della 18.a giornata. Florenzi dovrebbe arretrare in mediana. Sul fronte società la Roma dovrà pagare una ammenda di 15 mila euro per lancio e accensione di 'innumerevoli' bengala, fumogeni e petardi.

Fermati per un turno anche Bellini (Atalanta), De Sciglio (Milan), Britos (Napoli), Cannavaro e Vrsaljko (Sassuolo), De Maio (Genoa), Glik (Torino), Marchetti (Lazio), Mario Rui (Empoli), Widmer (Udinese). Tra le società la Lazio ammenda di cinquemila euro per il lancio di cinque petardi e un bengala; stessa cifra per il Napoli a causa sempre del lancio di alcuni petardi, fumogeni e bottigliette di plastica.