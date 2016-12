1 febbraio 2016 Giudice sportivo, un turno di squalifica per Mancini "Espressione ingiuriosa agli arbitri, epiteto ingiurioso al quarto uomo e un gestaccio al pubblico"

L'incubo derby non finisce per Roberto Mancini: il giudice sportivo Giampaolo Tosel lo ha squalificato per una giornata per "espressione ingiuriosa agli arbitri". A Mancini è stato contestato dal giudice anche "un epiteto ingiurioso al quarto uomo e un gestaccio al pubblico". Per il tecnico nerazzurro anche 5.000 euro di multa. Non sarà quindi in panchina nella sfida contro il Chievo.

IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00



MANCINI Roberto (Internazionale): per avere, al 6° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione irriguardosa; per avere inoltre, all'atto del consequenziale allontanamento, rivolto un epiteto ingiurioso al Quarto Ufficiale e per avere quindi indirizzato agli spettatori un gesto insultante; infrazioni rilevate anche dalla Procura federale.

VIGILIA DI INTER CHIEVO: MANCIO-SILENZIOE alla vigilia di Inter-Chievo, Roberto Mancini ha deciso che non parlerà in conferenza stampa. Al suo posto, ci sarà il direttore sportivo Pietro Ausilio. Un silenzio da interpretare. In panchina il suo posto sarà preso dal vice Silvinho.