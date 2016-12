Giudice sportivo, tre turni a Pandev per la gomitata a Mauricio

Tre turni di squalifica, questa la decisione del Giudice sportivo nei confronti di Goran Pandev. Il macedone paga per aver "colpito intenzionalmente un calciatore avversario (Mauricio, ndr) con una violenta gomitata al volto" durante Lazio-Genoa, si legge nel comunicato della Lega. Un turno di stop anche per l'altro genoano Cissokho, il rosanero Rigoni e Bruno Fernandes dell'Udinese, tutti espulsi per doppia ammonizione.