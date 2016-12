Giudice sportivo, tre giornate di stop per l'atalantino Cigarini 

13:55 - Tre giornate di stop per Gigarini, una per Benalouane. Piccola stangata dunque per l'Atalanta da parte del giudice sportivo Tosel: il centrocampista nerazzurro, in particolare, è stato puntito con la sanzione più dura per le espressioni ingiuriose rivolte all'arbitro durante la partita col Napoli. Due turni di stop per Cordaz (Parma) e una per Cavanda (Lazio), Avelar (Cagliari), Muntari (Milan), Rigoni (Palermo). multa di 27mila euro per la Roma.

Pesanti ammende dunque per la Roma: 15 mila euro - si legge nel dispositivo del giudice - perché i 'suoi' tifosi - al 7' st - hanno intonato un "coro insultante per motivi di origine territoriale"; sanzione attenuata per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; e di 12 mila euro a titolo di responsabilità oggettiva per avere un componente della panchina aggiuntiva, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente; con recidiva reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.