Giudice sportivo: tre giornate di squalifica al portiere del Cesena Leali

16:07 - Stangata del giudice sportivo nei confronti del portiere del Cesena Leali, espulso contro l'Inter: tre giornate di squalifica "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete (una giornata); per avere inoltre, all'atto della consequenziale espulsione, uscendo dal recinto di giuoco, rivolto al Quarto Ufficiale un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara".

Per quanto riguarda le altre decisioni, un turno di stop per Radovanovic (Chievo), Benassi (Torino), Cascione (Cesena), Lucarelli (Parma), Gonzalo Rodriguez (Fiorentina). Ammenda di 15.000 euro alla Lazio "per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale e per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre petardi e due fumogeni; ammenda di 3.000 euro al Cesena "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto reiteratamente all'Arbitro cori ingiuriosi".