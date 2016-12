Giudice sportivo, stangata a Higuain: stop di 4 turni. Il ricorso del Napoli

GLI ALTRI SQUALIFICATISQUALIFICA PER UNA GIORNATA



CORREA Carlos Joaquin (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

HOEDT Wesley Theodoru (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MIRANDA DE SOUZA Filho Joao (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

NAGATOMO Yuto (Internazionale): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

BERTOLACCI Andrea (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASSANI Mattia (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIONISI Federico (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

FERNANDES BORGES Bruno Miguel (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GIACCHERINI Emanuele (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KOULIBALY Kalidou (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MERTENS Dries (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

NAINGGOLAN Radja (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).

VAZQUEZ Franco Damian (Palermo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).