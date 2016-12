Giudice Sportivo: squalificati Koulibaly e altri tre

Dopo la dodicesima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha fermato quattro giocatori che salteranno quindi i rispettivi match alla ripresa dei campionati. Il Genoa di Gasperini dovrà fare a meno di De Maio mentre il Frosinone non potrà contare su Dionisi. Un turno di stop anche per Pinilla e Koulibaly. Ammonizione con diffida per Gasperini e Mihajlovic allontanati dalla panchina durante l'ultima partita. Multe per Roma e Lazio.