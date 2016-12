Giudice sportivo: Napoli a Torino senza Mertens

13:51 - Dodici gli squalificati per un turno dal giudice sportivo in Serie A dopo le gare della 24.a giornata. Si tratta di Barreto (Palermo), Mertens (Napoli), Botta (Chievo), Eder, Obiang, Soriano (Sampdoria), Giorgi, Lucchini, Volta (Cesena), Magnanelli (Sassuolo), Migliaccio (Atalanta) e Vives (Torino). Tra le società ammenda di 10 mila euro al Genoa "per aver indirizzato un fascio di luce-laser su calciatori e dirigenti della squadra avversaria".

Ammenda di 4 mila euro alla Sampdoria "per avere suoi sostenitori, al 17° del primo tempo, lanciato sul terreno di gioco verso calciatori della squadra avversaria un accendino e due monete"; 3 mila euro al Napoli "per avere suoi sostenitori, nel corso del gara, lanciato nel recinto di gioco due petardi e due fumogeni". Tra gli allenatori ammonizione e ammenda di 2 mila euro al tecnico dell'Atalanta Stefano Colantuono "per avere, al 29° del secondo tempo, rivolto un epiteto ingiurioso all'accompagnatore ufficiale della squadra avversaria".