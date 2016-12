Giudice Sportivo, Milan: quattro giornate di stop per Menez

Mano decisamente pesante del Giudice Sportivo nei confronti di Menez : dopo l'espulsione per doppio giallo in Milan-Genoa, ecco che è arrivata la sanzione, quattro giornate di stop per aver insultato l'arbitro e pure bestemmiato . Tra i rossoneri fermati per un turno anche Abate e Mexes. Due turni di stop invece per Badu : il giocatore dell'Udinese paga le espressioni ingiuriose verso il direttore di gara al momento dell'espulsione contro l'Inter.

MENEZ, ECCO LE MOTIVAZIONI DELLA STANGATAQueste le motivazioni del giudice sportivo in merito alla squalifica di Menez

"Doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata); per avere, al 27° del secondo tempo, all'atto della consequenziale espulsione, uscendo dal recinto di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose (due giornate), proferendo espressione blasfema (una giornata); infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale".