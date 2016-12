Giudice sportivo, la Juve perde quattro giocatori

Nessuna squalifica per Simone Inzaghi, allontanato dall'arbitro Banti durante Lazio-Inter per le proteste dopo il giallo a Keita per una presunta simulazione. Se il tecnico ha rimediato solo un'ammonizione con diffida, la beffa per Keita è doppia, anzi tripla: non solo è stato ammonito ingiustamente durante il match contro l'Inter (non era rigore, ma un normale contatto di gioco), ma come da regolamento si è visto infliggere 2.000 euro di multa, come previsto per i simulatori. Inoltre l'attaccante biancoceleste era in diffida: salterà così il match con il Carpi.