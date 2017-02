Giudice sportivo: Icardi e Perisic, due turni di stop

Il doppio stop è arrivato. Due turni a Perisic, espulso nel finale di Juventus-Inter. E due turni anche al capitano Icardi, per le proteste a fine gara e per aver scagliato il pallone verso l'arbitro Rizzoli. Senza, per fortuna di Icardi, colpirlo. E' la sentenza del Giudice sportivo dopo Juve-Inter. I due interisti salteranno le partite contro Empoli e Bologna. Rientrano per Inter-Roma. L'Inter ha già preannunciato reclamo.