Giudice sportivo: fermati in tre, Milan multato per discriminazione territoriale

Piove sul bagnato in casa Milan e dopo lo 0-4 interno subito contro il Napoli, è arrivata la multa del Giudice Sportivo a causa dei cori dei tifosi rossoneri a quelli napoletani. 15mila euro di multa per "coro insultante espressivo di discriminazione territoriale". Per quanto riguarda i calciatori un turno di stop a Paletta (Atalanta), Zielinski (Empoli) e Fernando (Samp). Il brasiliano è stato il primo a raccogliere 5 ammonizioni.