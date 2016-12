Giudice Sportivo: Felipe Melo salta Fiorentina-Inter

Il Giudice Sportivo ha comunicato l'elenco degli squalificati per il venticinquesimo turno di Serie A. Niente sfida da ex in Fiorentina-Inter per il centrocampista brasiliano Felipe Melo per essere stato ammonito pur essendo in diffida. Lo stesso match sarà saltato anche da Mati Fernandez. Un turno di stop per Parolo (Lazio), Marrone (Verona), Bianco (Carpi), Lazaar (Palermo), Laurini (Empoli), Badu (Udinese) e Rincon (Genoa).