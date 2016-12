Giudice sportivo: due turni a Dessena, ammende per Skorupski e Di Francesco

Daniele Dessena sconterà due giornate di squalifica e dovrà pagare un'ammenda di 3mila euro, dopo l'espulsione di sabato in Torino-Cagliari. Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha reso note le sanzioni per la 12.a giornata di Serie A: un turno a Davide Biondini (Sassuolo), Andrea Conti (Atalanta) e Dario Dainelli (Chievo) , giunti alla quinta sanzione. Ammende al portiere dell'Empoli Skorupski e all'allenatore del Sassuolo Eusebio Di Francesco .

Il centrocampista, si legge nel comunicato della Lega di Serie A, ha "al 14' del secondo tempo, tentato di impedire l'ammonizione di un compagno di squadra, adoperandosi più volte per evitare l'estrazione del cartellino da parte del direttore di gara mediante la trattenuta e la spinta del braccio dell'arbitro verso il basso; sanzione aggravata in quanto capitano". Dessena salterà la trasferta di Verona, contro il Chievo e la gara del Sant'Elia contro l'Udinese.



Il portiere dell'Empoli Lucasz Skorupski è stato multato (10 mila euro) per aver provocato i tifosi avversari durante il match vinto dai toscani sul Pescara, mentre è di 5mila euro più diffida, la sanzione inflitta a Eusebio Di Francesco, punito dopo per le furiose proteste contro gli arbitri di Sassuolo-Atalanta e, scrive Mastandrea, le "frasi irriguardose agli ufficiali di gara", che l'hanno espulso.



Tra le società, infine, ammende di 5mila euro al Napoli (lancio di un fumogeno e una bottiglietta) e di 2.500 euro alla Lazio (per aver ritardato l'inizio e il secondo tempo della gara).