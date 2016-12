Giudice sportivo, cinque giornate a Denis

Mano pesantissima del giudice sportivo su German Denis. L'attaccante argentino dell'Atalanta è stato punito con cinque giornate di squalifica per "aver colpito con un violento pugno al volto, con conseguenze lesive" il giocatore dell'Empoli, Lorenzo Tonelli. Lo stesso difensore dei toscani è stato fermato per una giornata per aver rivolto a Denis "l'espressione gravemente intimidatoria "Ti ammazzo a te ed alla tua famiglia".