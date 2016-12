Giudice Sportivo: Cannavaro non simula, niente squalifica

Nessuna squalifica per il difensore del Sassuolo Paolo Cannavaro , reo secondo i giocatori della Lazio di aver simulato in occasione del rigore procurato durante la sfida del Mapei Stadium. Il Giudice Sportivo Tosel non ha adottato provvedimenti. Due, invece, i calciatori squalificati entrambi per un turno: il laziale Cataldi e il genoano Dzemaili , entrambi espulsi sul campo. Diecimila euro di multa a Radovanovic del Chievo.

Tra le società, ammenda di 10mila euro all'Inter per i fasci di luce-laser utilizzati dai tifosi durante la sfida con la Juventus; 7mila al Napoli per una bottiglietta lanciata all'assistente di gara, senza colpirlo, e per aver ritardato di cinque minuti l'inizio della partita con la Fiorentina senza una giustificazione. Per quanto riguarda Radovanovic, centrocampista del Chievo, 10mila euro di multa per aver provocato i tifosi del Genoa.