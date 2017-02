Giudice Sportivo: Bernardeschi salta il Milan

Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno gli espulsi Nicolò Barella, che ha lasciato in 10 il Cagliari contro la Juventus, e Timo Letschert (rosso in Sassuolo-Chievo). Una giornata anche per Mario Mandzukic, già in diffida e ammonito nel match del Sant'Elia, e Geoffrey Kondogbia che salterà Bologna-Inter. Stessa sorte toccata a Federico Bernardeschi, che salterà Milan-Fiorentina. Un turno anche per Domenico Maietta.