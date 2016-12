Giudice sportivo, Allegri diffidato per "espressioni irrispettose" all'arbitro

Domenica movimentata dal punto di vista comportamentale: se in campo i cartellini rossi estratti sono stati relativamente pochi, le decisioni del Giudice Sportivo si sono abbatute su allenatori e dirigenti un po' troppo "diretti" nei confronti dei fischietti. Ammonizione con diffida per il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri , reo di "avere, al termine della gara, negli spogliatoi, contestato l'operato arbitrale con un'espressione irrispettosa".

Pugno duro anche con il Napoli: per il ds Cristiano Giuntoli, inibizione fino al 30 settembre da ogni attività "per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara"; punite con identico provvedimetno anche le "espressioni ingiuriose" rivolte dal ds del Frosinone, Marco Giannitti, all'arbitro al termine del match del Matusa contro la Roma.

Due giornate di squalifica invece per l'allenatore in seconda del Carpi, Gian Domenico Costi, "per avere, al 28° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale e, all'atto del consequenziale allontanamento, rivolto espressioni insultanti agli Ufficiali di gara".