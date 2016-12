24 ottobre 2016 10:28 Giudice sportivo: 3 turni a Medel (prova tv) 2 a Gabbiadini Violenta manata dellʼinterista Kurtic, lʼarbitro non aveva visto. Gasperini fermato per una giornata

Gary Medel stangato con la prova tivu: 3 turni di squalifica per l'interista, reo di aver colpito violentemente con il braccio l'atalantino Kurtic. L'arbitro non aveva ravvisato la scorrettezza e nemmeno i suoi collaboratori. Due turni a Gabbiadini (Napoli) espulso per fallo di reazione. Poi una giornata a Castro (Chievo) e infine un turno di squalifica tecnico dell'Atalanta Gasperini, espulso per proteste.

Questo il comunicato del Giudice sportivo riguardo a Medel: "Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.11 odierne) in merito alla condotta violenta tenuta al 39° del primo tempo dal calciatore Gary Alexis Medel Soto nei confronti del calciatore Jasmin Kurtic; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che risulta evidente, dalle suddette immagini, che il calciatore Medel, con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva violentemente al volto, con un gesto repentino e volontario del braccio sinistro il calciatore Kurtic, provocando un movimento innaturale del capo e la caduta a terra del calciatore medesimo; sentito il Direttore di gara che ha confermato di non aver potuto vedere il gesto in questione in quanto avvenuto alle sue spalle; visti gli artt. 35, n. 1.3 e 19 n. 4 lett. b) CGS; dispone la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Gary Alexis Medel Soto.