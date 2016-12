Giudice Sportivo: 3 giornate di squalifica per Felipe Melo, 2 turni a Dzeko

Niente sconti: il giudice sportivo ha squalificato per 3 giornate Felipe Melo per "condotta violenta avendo colpito volontariamente un avversario con un calcio all'altezza della spalla". Il brasiliano salterà Empoli, Sassuolo e Atalanta . Tegola anche sulla Roma perché Edin Dzeko è stato fermato per due turni per aver "rivolto reiteratamente all'arbitro un'espressione ingiuriosa". Il bosniaco salterà Chievo e Milan.

Non solo Felipe Melo e Dzeko. Il giudice sportivo, Gianpaolo Tosel, ha squalificato per un turno 12 giocatori. Si tratta i quattro espulsi Jorginho (Napoli), Milinkovic-Savic (Lazio), Paletta (Atalanta) e Wague (Udinese), più Biglia (Lazio), Gonzalez (Palermo), Missiroli (Sassuolo), Nainggolan e Pjanic (Roma), Romagnoli (Milan), Sala (Verona) e Soddimo (Frosinone), che erano in diffida e sono stati ammoniti. Per quanto riguarda le società, multa di 15mila euro all'Atalanta per cori insultanti espressivi "di discriminazione per origine territoriale" lanciati dai suoi tifosi in due momenti nel finale di gara con il Napoli.