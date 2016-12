Giudice Sportivo, 3 giornate a Britos. Ammende a Juventus, Roma e Lazio

Britos non potrà quindi disputare lo spareggio Champions di domenica contro la Lazio "per avere, al 47° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito un calciatore della squadra avversaria con una testata al volto". Nel comunicato poi, il Giudice Sportivo Gianpaolo Tosel punisce anche Juventus, Roma e Lazio per il comportamento dei tifosi: 15mila euro ai bianconeri per cori di discriminazione territoriale, rispettivamente 22mila e 5mila alle società capitoline per lancio di bengala in campo. Domenica sarà invece regolarmente in panchina Filippo Inzaghi, che se la cava con una ammonizione con diffida “per avere, al termine del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale".