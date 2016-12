Giudice sportivo: 2 turni di stop a Kondogbia, 3 a Zarate

21:00 - Il Giudice sportivo, come previsto, ha sanzionato tre giocatori nerazzurri. Mancini, al quale non è stata riservata alcuna punizione per lo scambio di opinioni a fine gara con Mazzoleni, non potrà disporre nel prossimo turno di Kondogbia, fermato per due turni per l'applauso ironico al direttore di gara, Medel e Alex Telles. Mano pesante del giudice nei confronti di Zarate: l'attaccante della Fiorentina è stato fermato per tre partite.

Le due giornate di squalifica costringeranno Kondogbia a saltare la sfida dello Juventus Stadium contro i bianconeri: il francese è stato sanzionato per "condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro al quale, al termine della gara, rivolgeva un plateale, ironico e prolungato applauso". Da valutare se l'Inter farà ricorso per vedere le giornate di squalifica ridotte da due a una.



Nessuno sconto per Zarate: l'attaccante della Fiorentina, nel concitato finale del match con i nerazzurri ha perso il controllo. Tre i turni di stop per "condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, che, al 49° del secondo tempo, afferrava con entrambe le mani al collo, stringendo".

INTER: RICORSO PER KONDOGBIA

L'Inter farà ricorso contro la squalifica di due giornate a Kondogbia, espulso al termine di Fiorentina-Inter. Lo annuncia il club nerazzurro con una nota sul sito.

TUTTI GLI SQUALIFICATI

Tre giornate di squalifica: Mauro Zarate (Fiorentina)

Due giornate di squalifica: Geoffrey Kondogbia (Inter)

Una giornata di squalifica: Alex Telles e Gary Medel (Inter), Marcos Alonso (Fiorentina), Ivan Radovanovic (Chievo), Mario Rui (Empoli).