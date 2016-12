Giovinco, ufficiale al Toronto FC: "Non vedo l'ora di iniziare"

14:48 - L'attesa ufficialità è arrivata: Sebastian Giovinco sarà un nuovo giocatore del Toronto FC, club di MLS, a partire dal prossimo luglio. L'annuncio è arrivato direttamente dal club canadese tramite una conferenza stampa: "Siamo onorati di acquistare un giocatore come lui" ha dichiarato il general manager Bezbatchenko. Da Giovinco un videomessaggio: "Ci vediamo quest'estate, non vedo l'ora che la nuova avventura inizi".

Il trasferimento, commentato dai media canadesi come un "Bloody Big Deal" (un affare sanguinoso), avverrà il prossimo luglio alla scadenza del contratto con la Juventus e renderà l'attaccante della Juventus con i circa 8,5 milioni di euro all'anno il calciatore italiano più pagato al mondo, superando Daniele De Rossi (6 milioni di euro), Balotelli (6 mln), Totti (4,5 mln), Buffon (4 mln) e Pirlo (3,5 mln).

Nel frattempo i compagni della Juventus e i tifosi hanno omaggiato il loro "numero 12" con una bella ovazione durante l'ultimo Juventus-Verona. Merito anche di Buffon che al minuto 84', visto che il pallone di uscire dal campo non voleva saperne, sul risultato di 4-0 lo ha calciato platealmente in fallo laterale per permettere il cambio, ottenendo il ringraziamento pubblico dello stesso Giovinco. Un bel finale per una storia tormentata e non sempre idilliaca tra la Formica Atomica e i suoi stessi tifosi.

"Oggi grazie all'acquisto di Sebastian Giovinco è un grande giorno per il Toronto FC - ha dichiarato il general manager Tim Bezbatchenko -. Seba è nel pieno della sua carriera e ha scelto di venire qui nonostante le numerose richieste in giro per il mondo. Siamo onorati di portare un giocatore così nel nostro club, per i nostri tifosi e per la comunità italiana di Toronto". Soddisfatto anche il tecnico Greg Vanney: "Avevamo bisogno di un giocatore così in attacco - ha commentato -, per me Giovinco è da utilizzare come seconda punta o da trequartista".

Il ringraziamento è arrivato dallo stesso Giovinco tramite due righe scritte alla dirigenza e un videomessaggio per i tifosi: "Sono entusiasta di firmare un contratto con questa società e non vedo l'ora di raggiungere i miei compagni la prossima estate. So che mi sentirò a casa a Toronto". Infine un messaggio ai tifosi della Juventus: "Fino a quest'estate darò tutto per la Juventus e i nostri tifosi".