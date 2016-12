Giovinco: "Sogno l'Europeo, spero Conte mi noti"

Sebastian Giovinco , che sabato ha segnato il goal più veloce della storia dei Toronto in 58 secondi, ha rilasciato una lunga intervista al Guardian. Tra i tanti temi affrontati la formica atomica ha parlato del suo futuro in America e dei sogni riguardanti l'Europeo. "Qui sto molto bene, ora sono concentrato sulla stagione. Se gioco bene Antonio Conte, o chi per lui, mi noterà . Lui è un grande allenatore e al Chelsea farà bene".

Giovinco ha parlato della sua esperienza in MLS e sulle possibilità di un ritorno in Europa: "Il premio di MVP? L'anno scorso era la mia prima esperienza, qui sono molto felice. Ora sono concentrato solo sulla stagione in corso. Ovviamente tutto può accadere, il calcio è dinamico e tutto può cambiare molto velocemente. Se giocare qui mi precluderà l'Europeo? Guardando il passato farei esattamente la stessa cosa, sono felice della mia scelta. Se gioco bene Conte mi noterà perché le persone guardano ovunque, non solo in Europa. Ovviamente spero di esserci all'Europeo. Conte al Chelsea? Farà bene è un grande allenatore".