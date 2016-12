Giovinco, prima magia con il Toronto 

10:47 - E' arrivato il primo gol per Sebastian Giovinco con la maglia del Toronto. Grande prestazione della Formica Atomica nell'amichevole contro la Costa Rica Under 23 giocata in Florida. L'attaccante ex Juve ha segnato in avvio di partita con un bel destro al volo dal limite dell'area, specialità della casa. Poi nella ripresa ha regalato un assist al bacio ad Altidore per il 2-1 finale. Giovinco, però, ha anche fallito un rigore.

Il Toronto l'ha presa con filosofia e sul tweet ufficiale ha commentato: "Giovinco ha sbagliato un rigore, ma nessuno è perfetto". L'8 marzo si inizia a far sul serio con l'esordio in Mls, sale l'attesa e in Canada sono giù tutti pazzi del nuovo arrivato.