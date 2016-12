Giovinco: "Per lo scudetto sarà lotta tra Juve e Inter"

“La favorita per la vittoria finale? Io penso che la Juve stia tornando come l’avevo lasciata, secondo me è la favorita". Così Sebastian Giovinco, ospite a Tiki Taka. "La principale antagonista per la Juve adesso è l’Inter - ha dichiarato il giocatore del Toronto FC - anche se il Napoli e la Fiorentina sono le due squadre che giocano meglio. Il merito di questa crescita della Juve credo sia dei più 'vecchi' che tengono sempre lo spogliatoio sereno, alla Juve si respira aria buona e lo spogliatoio nel calcio è decisivo. Mi manca un po' lo spogliatoio, perché mi manca sentire parlare in italiano. Il sorteggio contro il Bayern Monaco? Poteva andare meglio. Secondo me le percentuali di passaggio della sfida sono 60% per i tedeschi, e 40% per i bianconeri. Icardi-Jovetic sono compatibili? E' una coppia forte. In più hanno preso Ljajic e Melo che sono ottimi acquisti, poi l'Inter non gioca le coppe e questo potrebbe risultare decisivo. "