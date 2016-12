Giovinco: "Il mio futuro è a Toronto, ma non ho chiuso con la Nazionale"

Sebastian Giovinco, escluso dalla lista dei convocati di Antonio Conte per l'Europeo, ha parlato del suo futuro: "Nazionale? Forse nell’ultimo periodo non ero molto fiducioso, però ho pensato a continuare a lavorare. Adesso continuerò a fare di più per far sì che possa tornare in Nazionale, per me non è un capitolo chiuso. Io ormai devo pensare al futuro - ha commentato - e il futuro dice che devo giocare con il Toronto".