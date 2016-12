Giovinco goleador: è il capocannoniere della Mls

L'ultima giornata di Mls, dunque, regala verdetti e l'ennesimo assist di Giovinco, con un sinistro pennellato per la testa di Altidore. La rete del nazionale statunitense, però, non basta a Toronto per vincere il derby canadese con Montreal: finisce 2-1 con doppietta di Drogba, con entrambe le squadre già qualificate per i playoff. Niente post season invece per il New York City di Pirlo, che perdono anche l'ultima gara della stagione in casa, 3-1 contro il New England Revolution: "Ripetiamo gli stessi errori ogni partita, ci dispiace per i tifosi - dichiara l'ex Juventus dopo il ko numero 17 -. Tornare in Europa per la pausa? Non penso, non sarebbe corretto nei confronti della mia squadra".