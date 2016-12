Giovanissimi, arbitro ferma il match sul 31-0: sospeso

Un arbitro di 20 anni è stato sospeso dall'Aia per aver interrotto il match del 4 ottobre tra Ponte Ronca e Persiceto, campionato dei Giovanissimi provinciali di Bologna. Sul punteggio di 31-0 per gli ospiti, il direttore di gara ha consultato entrambe le squadre e, preso atto del troppo divario tra le due, ha emesso il triplice fischio. Il risultato non è stato omologato dal Giudice Sportivo e la gara verrà ripetuta.