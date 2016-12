Giocatori in nazionale, Allegri e Mancini incrociano le dita

Dopo la pausa, la Serie A ripartirà da Inter-Juventus . E proprio le condizioni dei "nazionali" di rientro da tutto il mondo potrebbero essere cruciali per il futuro della rimonta bianconera. A dieci punti dalla vetta e con le gare di Champions, del resto, per la scalata alla classifica Allegri non può più sbagliare e dovrà sfruttare al meglio tutti i giocatori a sua disposizione senza spremere troppo la rosa. Dopo la vittoria col Bologna, da Vinovo sono partiti in 15 verso i ritiri delle nazionali: Dybala e Pereyra (Argentina), Caceres (Uruguay), Mandzukic (Croazia), Evra e Pogba (Francia), Rugani (Italia Under 21), Morata (Spagna), Cuadrado (Colombia), Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini e Zaza (Italia), Lemina (Gabon). A preoccupare di più il tecnico bianconero sono le condizioni di Mandzukic, che il ct croato vorrebbe in campo a tutti i costi. Sulla sponda nerazzurra, con 12 giocatori impegnati con le nazionali, invece la situazione più complicata è quella di Jovetic . Per l'Inter l'attaccante non è disponibile, ma il Montenegro venerdì si giocherà le ultime chance di qualificazione a Euro 2016 contro l'Austria a Podgorica e JoJo potrebbe essere costretto a scendere in campo. Una grana che rischia di togliere a Mancini una pedina fondamentale proprio in vista della gara conla Juve. Allegri e Mancini incrociano le dita.

I GIOCATORI IMPEGNATI CON LE NAZIONALI

ATALANTA - Conti, Monachello e Grassi (Italia Under 21), Kurtic (Slovenia), Radunovic (Serbia Under 21)

BOLOGNA - Mbaye (Senegal Under 23), Ferrari (Italia Under 21), Taider (Algeria)

CARPI - Wilczek (Polonia)

CHIEVO - Cesar e Birsa (Slovenia), Hetemaj (Finlandia), Mattiello e Troiani (Italia Under 20)

EMPOLI - Piu (Italia Under 20), Zielinski (Polonia), Buchel (Liechtenstein)

FIORENTINA - Fernandez (Cile), Roncaglia (Argentina), Badelj e Kalinic (Croazia), Bernardeschi (Italia Under 21), Ilicic (Slovenia), Blaszczkowski (Polonia), Astori (Italia), Tatarusanu (Romania), Tomovic (Serbia)

FROSINONE - Gomis (Senegal), Tonev (Bulgaria), Verde (Italia Under 20)

GENOA - Cissokho (Senegal), Tachtsidis (Grecia), Dzemaili (Svizzera)

INTER - Medel (Cile), Miranda (Brasile), Perisic e Brozovic (Croazia), Gnoukori (Costa d'Avorio), Handanovic (Slovenia), Nagatomo (Giappone), Murillo e Guarin (Colombia), Ranocchia (Italia), Jovetic (Montenegro), Ljajic (Serbia)

JUVENTUS - Dybala e Pereyra (Argentina), Caceres (Uruguay), Mandzukic (Croazia), Evra e Pogba (Francia), Rugani (Italia Under 21), Morata (Spagna), Cuadrado (Colombia), Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini e Zaza (Italia), Lemina (Gabon)

LAZIO - Biglia (Argentina), Lulic (Bosnia), Felipe Anderson (Brasile olimpico), Cataldi (Italia Under 21), Onazi (Nigeria), Berisha (Albania), Candreva e Parolo (Italia), Milinkovic-Savic (Serbia)

MILAN - Calabria e Romagnoli (Italia Under 21), Honda (Giappone), Bacca e Zapata (Colombia), Josè Mauri (Italia Under 20), De Sciglio, Antonelli, Bertolacci e Montolivo (Italia), Kucka (Slovacchia)

NAPOLI - El Kaddouri (Marocco), Koulibaly (Senegal), Chalobah (Inghilterra Under 21), Mertens (Belgio), Hysaj (Albania), Insigne (Italia), Hamsik (Slovacchia), Chiriches (Romania), Ghoulam (Algeria)

PALERMO - Lazaar (Marocco), Trajkovski (Macedonia), Chochev (Bulgaria)

ROMA - Gervinho (Costa d'Avorio), Pjanic e Dzeko (Bosnia), Manolas e Torosidis (Grecia), Ucan (Turchia Under 21), Nainggolan (Belgio), Szczesny (Polonia), Gyomber (Slovacchia), Digne (Francia)

SAMPDORIA - Zukanovic (Slovenia), Moisander (Finlandia), Ivan (Slovacchia Under 21), Eder e Soriano (Italia)

SASSUOLO - Vrsaljko (Croazia), Fontanesi e Pellegrini (Italia Under 20)

TORINO - Gaston Silva (Uruguay), Benassi (Italia Under 21), Glik (Polonia), Padelli e Quagliarella (Italia)

UDINESE - Karnezis e Kone (Grecia), Widmer (Svizzera), Adnan (Iraq), Badu (Ghana), Bruno Fernandes (Portogallo Under 21), Piris (Paraguay)

VERONA - Moras (Grecia), Helander (Svezia), Hallfredsson (Islanda), Gollini (Italia Under 20)