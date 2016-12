Gilardino saluta i tifosi: "Via da Palermo non per mia volontà"

Con una lettera pubblicata su Twitter Alberto Gilardino dice addio a Palermo ringraziando la città e i tifosi, ma non rinuncia a una piccola polemica nei confronti della dirigenza rosanero: "Purtroppo, per volontà non certo mia - scrive tutto in maiuscolo il Gila - la mia avventura con questa maglia è giunta al termine. Grazie a tutti i tifosi, ho sentito il vostro affetto sempre" cinquetta il nuovo attaccante dell' Empoli .

"Cari tifosi palermitani - si legge nella lettera - sono a scrivere queste poche righe perchè la mia avventura con questa maglia, purtroppo per volontà non certo mia, è giunta al termine. Ho deciso di scrivervi per dirvi una parola: 'grazie'. Grazie perchè nonostante la diffidenza iniziale che palesavate nei miei confronti per fatti che appartengono al passato avete saputo guardare oltre, avete imparato a conoscermi ed io ho imparato a conoscere voi. Mi avete supportato e incoraggiato per tutto l'arco della stagione, ho sentito il vostro affetto sempre. Sono rimasto molto colpito dalla grande dimostrazione di attaccamento tramite striscioni e social: ve ne sono veramente grato". "

Io - ha proseguito il Gila - ho sempre cercato di ripagare tutto questo affetto sul campo lavorando sempre per il bene del Palermo. Ringrazio tutti i miei compagni di squadra e lo staff che ha lavorato con noi. E' anche grazie a loro se siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo malgrado le difficoltà. Sarà sempre un grande onore tornare da voi e salendo le scale del Barbera mi ricorderò di tutte le emozioni e tutte le sensazioni vissute quest'anno. Un affettuoso abbraccio a tutti".